Silahlı olayın ardından Belekoma Tayfa taraftar grubundan açıklama - Son Dakika
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Silahlı olayın ardından Belekoma Tayfa taraftar grubundan açıklama

10.10.2022 16:27
Silahlı olayın ardından Belekoma Tayfa taraftar grubundan açıklama

İstanbul'da maçtan dönerken otobüslerine taşlı ve silahlı saldırının ardından kente dönen Belekoma Tayfa taraftar grubundan açıklama geldi.

İstanbul'da maçtan dönerken otobüslerine taşlı ve silahlı saldırının ardından kente dönen Belekoma Tayfa taraftar grubundan açıklama geldi.

Belekoma Tayfa Sözcüsü Samet Avcı, dün İstanbul Kağıthane Yeşilce Spor Tesisi'nde oynanan İstanbul Bayburtspor 1918 - 1969 Bilecikspor Spor Kulübü karşılaşmasının son dakikalarında istenmeyen olaylar yaşandığı söyledi. Avcı, "Dün Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 2'inci haftasında 1969 Bilecikspor Spor Kulübü ile İstanbul Bayburtspor 1918 arasında oynanacak müsabaka için 50 kişiyi taşıyan bir otobüs takımımızı yalnız bırakmamak adına deplasmana hareket ettik. Saat 14.00'da stat önüne geldiğimizde eğlendik, marşlar söyledik ve hiç bir polisin olmadığı stada elimizi kolumuzu sallayarak girdik. İlk yarı 3-0'lık galibiyet sonrası stat dışına çıkarak oyun havası oynadık ve yine sloganlar attık. Ardından yine stada girdiğimizde yine aranmadık. Maç 3-3'e gelince bizim konuk tribününde oturan İstanbul Bayburtspor 1918 seyircisi bir kaç gol sevinci yaşayınca ortalık birden karıştı. Daha sonrasında karşı tribünden gelen küfürlü ve sözlü atışmalardan sonra yine elimizi kolumuzu sallayarak stat dışına çıktık. O esnada istenmedik bir kaç olay meydana geldi. Sonra yine tribüne döndüğümüzde skor 4-3 İstanbul Bayburtspor 1918 üstünlüğüne geldiğini gördük. Maç sonrası hiç bir güvenlik önlemi olmadı kendi başımıza otobüsümüze geçtik. Hareket ettikten 50 metre sonra takım elbiseli biri 'Benim bölge başkanıma nasıl vurursunuz, hepiniz aşağı ineceksiniz' diye bağırmaya başladı. O esnada trafik kilitlendi ve kendini bilmez bir kaç işi bizim otobüsü ön camı ile yan camları kırdı. Burada bulunan bir kaç polis memuru takım elbiseli şahsı otobüsün önünden alamayınca millet toplanmaya başladı. Bu esnada bir kişi otobüsü hedef alarak 6-7 el silah sıktı. Allah'tan herhangi bir yaralanma yaşanamadı. Bizler Bilecik'te bir maça giderken 3 polis kontrolünden geçerken, İstanbul'da bir maçta 2 polis görevlendirilmesine anlam veremedik. Bizleri Allah korudu.

Yaşanan olaylar sonrası başta Çorluspor, Bandırmaspor tribün liderleri, Üni GFB, Söğüt Spor, Bozhöyük Spor, Asi Şimşekler taraftar grubu, Sivrice Spor taraftar gruplarına çok teşekkür ederiz. Bizler ne olursa olsun takımımızı desteklemeye, başta İstanbul, Tekirdağ, Sakarya gibi illere deplasmanlara gitmeye devam edeceğiz. Bu takımın 15 yılın ardından profesyonel bir lige çıkması kentte ayrı bir hava oluşturdu. Bizler her zaman Bileciksporumuzun yanındayız. Ayrıca dün yaşanan olaylarda ayağı kırılan Belekoma Tayfa üyesi Mehmetcan Özmay kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Samet Avcı, Kağıthane, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Silahlı olayın ardından Belekoma Tayfa taraftar grubundan açıklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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