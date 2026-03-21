Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na katılan Şilan Ayyıldız, kadınlar 3000 metre yarışını 5. sırada tamamladı.
Polonya'nın Torun kentinde düzenlenen organizasyonun 2. gününde piste çıkan Şilan, kadınlar 3000 metre yarışını, 9 dakika 2.11 saniyelik süresiyle beşinci sırada bitirdi.
İtalyan Nadia Battocletti, 8: 57.64'lük derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.
Son Dakika › Spor › Şilan Ayyıldız Dünya Şampiyonasında 5. oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?