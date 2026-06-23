Şile Beşiktaşlılar Derneği Açıldı - Son Dakika
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Şile Beşiktaşlılar Derneği Açıldı

Şile Beşiktaşlılar Derneği Açıldı
23.06.2026 13:50
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Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, derneğin açılışında Şileli Beşiktaşlılarla buluştu.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Şile Beşiktaşlılar Derneği'nin açılış töreninde Şileli Beşiktaşlılarla bir araya geldi.

Şile Beşiktaşlılar Derneği'nin açılış törenine; Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Dernekler Koordinatörü Hüseyin Belenkoğulları, Şile Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Doğan Gürsoy, yönetim kurulu üyeleri ile taraftarlar ve sporcular katıldı.

İkinci Başkan Hakan Daltaban, hayırlı olması temennisinde bulunarak derneğin açılış kurdelesini kesti. Hakan Daltaban daha sonra dernek üyeleri ve sporcularımızla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şile Beşiktaşlılar Derneği Açıldı - Son Dakika

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