Silifke Belediyespor Efe Halil Özarslan'a emanet - Son Dakika
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Silifke Belediyespor Efe Halil Özarslan'a emanet

03.06.2022 09:41
Silifke Belediyespor Efe Halil Özarslan'a emanet

Bölgesel Amatör Liginde (BAL) mücadele eden Silifke Belediyespor 2022-2023 futbol sezonunda teknik direktör Efe Halil Özarslan ile anlaştı.

Bölgesel Amatör Liginde (BAL) mücadele eden Silifke Belediye spor 2022-2023 futbol sezonunda teknik direktör Efe Halil Özarslan ile anlaştı.

Silifke Belediyesi Ünal Ünüvar Tesislerini ve kulüp binasını gezen Özarslan, Kulüp Başkanı Gürhan Dölek, Futbol Şube Sorumlusu Alp Kadıoğlu ve yönetim kurulu üyelerinden bilgiler aldı. Daha sonra Silifke Belediyesine geçen Özarslan burada Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok ile anlaşma imzalayarak Silifke Belediyespor'un resmen teknik direktörü oldu.

Muzaffer Tozlu ile karşılıklı alınan çalışmama kararından sonra Silifke Belediyespor, tecrübeli Teknik Direktör Efe Halil Özarlsan ile anlaşmaya vardı.

Teknik direktör konusundaki çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini ve futbol kariyeri başarılar ile dolu olan Efe Halil Özarslan ile anlaştıklarını belirten Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, "Bu arayışın ardından tecrübeli teknik direktör Efe Halil Özarlsan ile anlaşma sağladık, birlik ve beraberlik içerisinde çıktığımız bu yolda elbet zorluklar olacak, bunların da üstesinden en iyi şekilde gelmeye gayret ediyoruz. Eksikliklerimizi ve hatalarımızı tespit ederek, takımımızı hak ettiği konuma getirmenin kararlılığı içerisinde olacağız. Yeni teknik direktörümüzün tecrübesi ve başarılarıyla takımımızı yeniden zaferlerle donatacağız. Silifke Belediyespor önümüzde ki sezon yine şampiyonluğun en büyük adayı olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ben bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, başarılar diliyor, Önceki hocamız Muzaffer Tozlu'ya takımımıza sağladığı katkı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Futbolu 24 saat yaşayan bir şehre geldiğini belirten Silifke Belediyespor Teknik Direktörü Efe Halil Özarslan ise, "Silifke her zaman futbol şehri olarak anılır. Silifke'ye geldiğim için çok mutluyum. Bilgi, tecrübelerimi Silifke Belediyespor için paylaşacağım. İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda çok çalışacağız, hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Efe Halil Özarslan futbolculuk kariyerinde Gençlerbirliği, Adana Demirspor, Hacettepe, Bucaspor, Mersin İdmanyurdu, Karşıyakaspor, Boluspor, Kayserispor, Fethiye spor ve Kardemir Karabükspor'da top oynarken, teknik direktörler Samet Aybaba, Thomas Doll, Mesut Bakkal, Bülent Korkmaz, Ralf Zumdıck, Hakan Kutlu, Abdullah Avcı, Fatih Tekke, Yusuf Şimşek, Fuat Çapa, Rıza Çalımbay, Sergen Yalçın, Yılmaz Vural, Ahmet Akcan ve Ogün Temizkanoğlu ile futbolculuk kariyerinde çalışma imkanı buldu. - MERSİN

Silifke Belediyespor Efe Halil Özarslan'a emanet
Silifke Belediyespor Efe Halil Özarslan'a emanet
Silifke Belediyespor Efe Halil Özarslan'a emanet

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Kaynak: İHA

Silifke Belediyesi, Efe Halil, Kadıoğlu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Silifke Belediyespor Efe Halil Özarslan'a emanet - Son Dakika

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