Silivrispor, Tire 2021'i 3-1 ile Geçti

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3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta orta sıralarda yer alan Tire 2021 takımı evinde şampiyonluk mücadelesi veren Silivrispor'a 3-1 yenildi. Silivrispor 32'nci dakikada Atakan'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk devre bu sonuçla bitti. Tire 2021, dakikalar 62'yi gösterdiğinde Serhat'ın ayağından beraberlik golünü buldu. Silivrispor 71'inci dakikada Tahsin'le bir kez daha üstünlüğü sağladı: 1-2. Kadircan 90'ıncı dakikada Silivrispor'un üçüncü golünü kaydetti. Silivrispor 34 puana yükselip lider Balıkesirspor'u 1 puan geriden takibini sürdürdü. Tire 2021 ise 21 puanda kaldı.