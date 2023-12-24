Siltaş Yapı Pendikspor, MKE Ankaragücü\'nü konuk edecek

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Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.
Pendik Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ligdeki son 4 maçını kaybeden Siltaş Yapı Pendikspor, 13 puanla 19. sırada bulunuyor.
Son 16 karşılaşmada 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan MKE Ankaragücü ise 19 puanla 12. sırada yer alıyor.
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