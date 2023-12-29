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Siltaş Yapı Pendikspor, Süper Lig'in ilk yarısında en çok gol yiyen takım oldu - Son Dakika
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Siltaş Yapı Pendikspor, Süper Lig'in ilk yarısında en çok gol yiyen takım oldu

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk yarısını 14 puanla 19. sırada tamamlayan Siltaş Yapı Pendikspor, 17 haftalık bölümde en çok gol yiyen takım oldu. İç saha performansı da zayıf olan ekip, sadece 6 puan toplayabildi. Sequeira, en fazla forma giyen oyuncu olurken, Erencan Yardımcı takımın en golcü ismi oldu.

Siltaş Yapı Pendikspor, Süper Lig\'in ilk yarısında en çok gol yiyen takım oldu
29.12.2023 - 12:21,
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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk yarısını 14 puanla 19. sırada tamamlayan Siltaş Yapı Pendikspor, 17 haftalık bölümde en çok gol yiyen takım oldu.

Sezona teknik direktör Osman Özköylü ile iyi bir başlangıç yapamayan Siltaş Yapı Pendikspor, ilk 8 haftada sadece 4 puan toplayabildi. Kötü sonuçların ardından teknik direktörlük görevi için Ivo Vieira ile anlaşan kırmızı-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'deki ilk galibiyetini 21 Ekim'de TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek aldı.

Ligin iç saha karnesi en kötü takımlarından biri

Siltaş Yapı Pendikspor, ligin en kötü iç saha karnesine sahip takımlarından biri olarak dikkati çekti.

Kırmızı-beyazlı ekip, evinde oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayarak sadece 6 puan toplayabildi. Siltaş Yapı Pendikspor, evindeki tek galibiyetini Samsunspor'u 1-0 mağlup ederek elde etti.

En fazla gol yiyen takım

Oynadığı 17 maçta toplam 39 gol yiyen Siltaş Yapı Pendikspor, sezonun ilk yarısında en fazla gol yiyen takım olmaktan kurtulamadı.

Kırmızı-beyazlılar, ligde sadece Samsunspor'u 1-0 yendikleri maçta kalesini gole kapatabildi.

Sequeira 1516 dakika sahada kaldı

Siltaş Yapı Pendikspor'da ligin 17 maçlık ilk bölümünde en fazla forma giyen oyuncu Sequeira oldu.

Ligdeki 17 maçın 17'sinde de sahaya ilk 11'de çıkan Portekizli sol bek, bu karşılaşmalarda toplam 1516 dakika süre aldı.

Sequeira, bu maçlarda gol sevinci yaşamadı ve 2 sarı kart gördü.

Portekizli sol bekin ardından takımda en fazla süre alan oyuncu ise 1260 dakikayla kaleci Erdem Canpolat oldu.

En golcü oyuncu Erencan Yardımcı

Süper Lig'in ilk yarısında Siltaş Yapı Pendikspor'un Eyüpspor'dan kiraladığı da 21 yaşındaki Erencan Yardımcı attığı 5 golle takımına hücumda büyük destek verdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, ligde oynadığı 17 maçta rakip fileleri 18 kez havalandırırken, bu golleri 10 farklı oyuncu kaydetti.

Paraguaylı Oscar Romero ise 3 kez rakip fileleri havalandırarak takımdaki en golcü ikinci isim konumuna geldi.

Kart raporu

Siltaş Yapı Pendikspor, ligin ilk yarısında 2 kırmızı ve 29 sarı kart gördü.

Ligin ilk yarısında Siltaş Yapı Pendikspor'da en çok kart gören 5 sarıyla Josip Vukovic oldu. Hırvat oyuncuyu 3 sarı ve 1 kırmızı kartla Brezilyalı stoper Welinton takip etti. Ayrıca kırmızı-beyazlılarda bu sezon toplam 18 farklı oyuncu sarı kart gördü.

Oyuncu performansı

Siltaş Yapı Pendikspor'da ligin ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

OyuncuUyrukYaşMaç

GolSarı KartKırmızı kartSüre
Erdem CanpolatTürkiye2214

-2-1260
Burak ÖğürTürkiye343

-1-270
SequeiraPortekiz3317

-2-1516
Khadim RassoulSenegal276

-1-474
Serkan AsanTürkiye2411

-11660
Berkay SülüngözTürkiye2713

11-1011
Georgios TzavellasYunanistan361

---46
Alpaslan ÖztürkTürkiye302

1--94
WelintonBrezilya3414

2311228
Emre TaşdemirTürkiye284

---68
Murat AkçaTürkiye333---203
Erdem ÖzgençTürkiye398-2-619
Fredrik MidtsjöNorveç309-1-624
Endri ÇekiçiArnavutluk271312-597
Oscar RomeroParaguay311131-654
Arnaud LusambaDemokratik Kongo Cumhuriyeti

2615-1-1134
Aias AosmanSuriye291---72
Josip VukovicHırvatistan3116-5-1075
Gökcan KayaTürkiye281611-712
Hasan KılıçTürkiye311---29
İbrahim AkdağTürkiye329-2-491
Halil AkbunarTürkiye301711-1248
Ahmed HassanMısır304---237
Erencan YardımcıTürkiye21135--672
Emeka EzeNijerya273---111
Abdoulay DiabyMali32101--479
Görkem BitinTürkiye2510-1-321
ThuramBrezilya321421-799
Leandro KappelSurinam346---88

Kaynak: AA
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