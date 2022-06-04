Silviu Lung, 5 sezonda 125 lig maçı oynadı - Son Dakika
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Silviu Lung, 5 sezonda 125 lig maçı oynadı

04.06.2022 08:34
Silviu Lung, 5 sezonda 125 lig maçı oynadı

Yukatel Kayserispor forması ile 125 lig maçında görev alan kaleci Silviu Lung, 196 gol yedi.

Yukatel Kayserispor forması ile 125 lig maçında görev alan kaleci Silviu Lung, 196 gol yedi.

Geride kalan 5 sezonda Kayserispor kalesini koruyan Silviu Lung, 125 maçta görev yaptı. Bu maçlarda 196 gol yerken, 29 maçta ise kalesini gole kapattı. Tecrübeli kaleci, sarı kırmızılı forma ile 2 kırmızı kart görürken, 13 kez ise sarı kart gördü. Kayserispor forması ile 5 sezonda 11.170 dakika süre alan Silviu Lung, en çok 2019-2020 futbol sezonunda kalesinde gol gördü. Yeni sezon öncesi sözleşmesi sona eren Lung için yeni bir teklif yapılıp yapılmayacağı ilerleyen günlerde belli olacak. Silviu Lung'un 5 sezonluk Kayserispor performansı şöyle:

2017-2018 sezonu

29 Süper Lig maçında 45 gol yedi. 5 maçta gol yemedi. 3 kez sarı kart 1 kez kırmızı kart gördü. 2610 dakika forma giydi.

2018-2019 sezonu

29 Süper Lig maçında 39 gol yedi. 8 maçta gol yemedi. 3 kez sarı kart, 1 kez kırmızı kart gördü. 2530 dakika süre aldı.

2019-2020 sezonu

29 Süper Lig maçında 55 gol yedi. 6 maçta gol yemedi. 3 kez sarı kart gördü. 2610 dakika süre aldı.

2020-2021 sezonu

8 Süper Lig maçında 11 gol yedi. 2 maçta gol yemedi. 1 sarı kart gördü. 720 dakika süre aldı.

2021-2022 sezonu

30 Süper Lig maçında 46 gol yedi. 8 maçta gol yemedi.3 sarı kart gördü. 2700 dakika süre aldı. - KAYSERİ

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Kayserispor 38 maçta 61 gol yedi Kayserispor 38 maçta 61 gol yedi Evlenmek İçin Doğru İnsanı Bekliyorum Evlenmek İçin Doğru İnsanı Bekliyorum
Kaynak: İHA

Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

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