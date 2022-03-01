Simge Aköz: "Tek amacımız kupayı eve getirmek" - Son Dakika
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Simge Aköz: "Tek amacımız kupayı eve getirmek"

01.03.2022 19:52
Simge Aköz: "Tek amacımız kupayı eve getirmek"

CEV Kupası'nda finale yükselen Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı oyuncusu Simge Aköz, "Önümüzdeki günlerde final maçlarında da elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyacağız. Tek amacımız kupayı eve getirmek" dedi.

CEV Kupası'nda finale yükselen Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı oyuncusu Simge Aköz, "Önümüzdeki günlerde final maçlarında da elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyacağız. Tek amacımız kupayı eve getirmek" dedi.

CEV Kupası yarı final ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında CSM Volei Alba Blaj'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Müsabaka sonrasında Eczacıbaşı'nın tecrübeli voleybolcusu Simge Aköz, basın mensuplarına konuştu.

"Çok mutluyuz"

Finale kaldıkları için çok mutlu olduklarını belirten Simge, "2018'de aldığımız kupayı tekrar evimize getirmek için çok büyük bir adım attık bugün yarı finalde. Önümüzdeki günlerde final maçlarında da elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyacağız. Tek amacımız kupayı eve getirmek" cümlelerine yer verdi.

"Gurur duyuyorum herkesle"

"Bugün takımımızın hem genç hem tecrübeli oyuncularının gücünü gördük" diye Simge Aköz, şöyle devam etti:

"İki seti almamız yetiyordu aslında. Üçüncü sette genç arkadaşlarımızla çok güzel bir mücadele ortaya koyduk. Onlar da ellerinden gelen bütün özveriyi gösterdiler. Gurur duyuyorum herkesle. Güzel bir başarıya imza atıyoruz, çok güzel bir takım olduk." - İSTANBUL

Simge Aköz: Tek amacımız kupayı eve getirmek

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Simge Aköz: 'Tek amacımız kupayı eve getirmek' - Son Dakika


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