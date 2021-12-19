Sinan Engin canlı yayında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı

Turistlerin döviz paylaşımı tartışma yarattı! TL ile böyle eğlendiler

Fenerbahçe'de geleceği pamuk ipliğine bağlı olan Vitor Pereira hakkında pek çok iddia ortaya atılıyor. Son olarak Beyaz TV'nin ünlü yorumcusu Sinan Engin çok konuşulacak bir bilgi paylaştı.

İşte Sinan Engin'in açıklamaları:

"BEŞİKTAŞ'I REDDETMİŞ"

"Beşiktaş Slaven Bilic'e teklif yapmış. Bilic ise, 'Fenerbahçe ile anlaştım' demiş. Doğrudur, yalandır bilemiyorum. Ancak benim aldığım bilgi bu yönde kuşlarımdan. Yalansa, yalanlayabilirler.

"PEREİRA İLE KONUŞMUŞLAR"

Pereira ile oturulmuş ve konuşulmuş. Derbiyi kaybederse erken de gidebilir.

"HOCA ARAMAYIN"

Beşiktaş'ın teknik direktör aramasına gerek yok. Ocak ayında Şenol Güneş ile imzalasınlar. Şenol Güneş'in de diretmesine gerek yok. Hocam gel ve işleri düzelt.