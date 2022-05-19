Sinan Kaloğlu: "Altay Spor Kulübü hiçbir zaman sahipsiz kalmaz" - Son Dakika
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Sinan Kaloğlu: "Altay Spor Kulübü hiçbir zaman sahipsiz kalmaz"

19.05.2022 16:48

- Sinan Kaloğlu: "Altay Spor Kulübü hiçbir zaman sahipsiz kalmaz" Kongre süreci nedeniyle kulüpte her şeyin belirsiz olduğunu ifade eden Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Kulübümüz biraz zor durumda.

- Sinan Kaloğlu: "Altay Spor Kulübü hiçbir zaman sahipsiz kalmaz"

İZMİR - Kongre süreci nedeniyle kulüpte her şeyin belirsiz olduğunu ifade eden Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Kulübümüz biraz zor durumda. Altay Spor kulübü hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Kongreden sonra da kalacağını zannetmiyorum" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Altay'ın Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, kulübü ile sözleşmesinin devam ettiğini ve kongre süreci nedeniyle her şeyin belirsiz olduğunu söyledi.

Basın mensupları ile Altay Vali Kutlu Aktaş Tesislerinde 'bir araya gelen Kaloğlu, transfer yasağı olduğunu hatırlatarak, "Kulübümüz biraz zor durumda. Altay Spor kulübü hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Kongreden sonra da kalacağını zannetmiyorum" dedi.

Altay'a ligin son 8 haftasında geldiğini dile getiren Kaloğlu, "Süper Lig'in en iyi takımlarının bizimle olan maçları da son 8 haftaya denk geldi. Bu bizim açımızdan biraz şansızlık oldu. Özellikle Sivasspor maçından sonra Serkan hocanın bırakmasının ardından demoralize olan bir takım vardı. Geldiğimizde oyuncuların modunu yükseltmek kolay olmadı. Onları motive etmek kolay olmadı. Bırakan ve sezonu kapatan oyuncularımız oldu. Zaten çok derin bir kadrosu olan takım değildik. 'Yüzde 1 bile umut varsa umut vardır' dedim hep. Ben göreve geldikten 5 gün sonra Antalyaspor ile oynadık. Antalyaspor ile oynadığımız maçta da takımı değiştirmek istemedim. Serkan hocada puanlar almış bir takım vardı. Bu takımı bozmak istemedim" diye konuştu.

"En çok süre oyuncularımızı oynatamadık"

Antalyaspor maçının ardından takımda değişiklikler yaptığını ifade eden Kaloğlu, "Antalyaspor, ligin en iyi takımı. Antalya maçından sonra bende bazı düşünceler oluştu. Özellikle savunmasal anlamda takımın boyunu kısaltmamız gerekiyordu. Takımı daha kompakt oynatmamız gerekiyordu. O sırada başkanımız da istifa etti. Burada işler biraz daha zorlaşmaya başladı. Yine de takımı motive edip oynatmaya çalıştık. Hücum hattımızda sezonu kapatanları vardı. En çok süre oyuncularımızı oynatamadık. Marco kadro dışıydı. Deniz de sezonu kapatmıştı. Rayyan ve Bamba'nın maç eksikliği vardı. Elimizdeki oyunculardan en iyi verimi almaya çalıştık. Bana göre de aldık da. 1. bölgeden 2. ve 3. bölgeye paslarda bizim takım lig 6.'sı oldu. 21 takımın olduğu bir ligde lig 6.'sı olduk. 3. bölgedeki oyuncularımızın eksikliği bizi sonuca götüremedi maalesef" dedi.

Altay armasını yere değdirmek istemediğini savunan Kaloğlu, "Biz oyuncuları motive edip Türkiye'de genel anlamda en çok koşan 3. takım olduk. Bütün veriler de bu var. Bu kadar olumsuzluğa rağmen bu veriler takdir edilmelidir. Bu karakteri ortaya koyacak oyuncularla da yol almak istedik" diye konuştu.

"Yeni gelecek yönetim bu transfer yasağını açabilecek mi?"

Takımda transfer yasağı olduğunu yineleyen Kaloğlu, "Yeni gelecek yönetim bu transfer yasağını açabilecek mi? Açarsa nasıl bir kadro oluşturmak isteyecek. Yeni yönetimle bunları konuşacağız. 'Kulübümüzün hedefi ne olacak?' diye soracağız. Bunu belirleyecek kişi biz değiliz. Bunu yönetim belirleyecek. Bizler de onların verdiği görevi yerine getireceğiz" dedi.

"Hedefim yüksek"

Çok büyük hedeflerinin olduğunu söyleyen Kaloğlu, "Futbolculuğumda da hedeflerimi çok yüksek tuttum, antrenörlüğümde de. Hedefim Avrupa çapında bir Türk teknik direktör olmak. Bu yüzden Avrupa'da eğitime önem verdim. Avrupa'ya gidip oynamamın bir sebebi de buydu aslında. Almanya ve Hollanda'ya oraları öğrenmek ve çevre kazanmak için gittim. İnşallah bir gün ülkemi yurtdışında iyi bir şekilde temsil edebilirim" diye konuştu.

Sinan Kaloğlu: Altay Spor Kulübü hiçbir zaman sahipsiz kalmaz
Sinan Kaloğlu: Altay Spor Kulübü hiçbir zaman sahipsiz kalmaz
Sinan Kaloğlu: Altay Spor Kulübü hiçbir zaman sahipsiz kalmaz
Sinan Kaloğlu: Altay Spor Kulübü hiçbir zaman sahipsiz kalmaz

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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