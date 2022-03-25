Sinan Kaloğlu: "Antalyaspor maçıyla lige yeniden başlayacağız" - Son Dakika
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Sinan Kaloğlu: "Antalyaspor maçıyla lige yeniden başlayacağız"

25.03.2022 13:42
Sinan Kaloğlu: "Antalyaspor maçıyla lige yeniden başlayacağız"

Altay'ın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu, "Bizler armanın rengi solsa canı yanan insanlarız. Altay'dan teklif gelmez, görev çağrısı gelir ve biz de kabul ederiz" dedi.

Altay'ın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu, "Bizler armanın rengi solsa canı yanan insanlarız. Altay'dan teklif gelmez, görev çağrısı gelir ve biz de kabul ederiz" dedi.

Altay'ın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu, açıklamalarda bulundu. Yeni görevinin büyük heyecanı içerisinde olduğunun altını çizen Kaloğlu, "Bizler Büyük Altay'ın evlatlarıyız. Bu armanın rengi solsa, canı yanan insanlarız. Geri teferruat. Altay'dan teklif gelmez, görev çağrısı gelir ve biz de kabul ederiz. Şu anda Büyük Altay forması giydiğim ilk günkü kadar heyecanlıyım. Bugün kazandığım her şeyi, kulübüme borçluyum" şeklinde konuştu.

"İnançlıyız, kararlıyız"

2002 yılındaki şampiyon kadroda yer aldığını hatırlatan Kaloğlu, "Zor şartlar altında yola çıkıp birlik-beraberlik ve en önemlisi bizi bir dakika bile yalnız bırakmayan Altay taraftarının desteği ile şampiyonluğu kazanmıştık. Bugün yine önümüzde zorlu bir süreç var, ama başaracağız. Altay'ımızın yeri asla ve asla burası değil. Bizlerin A Milli Takım'a kadar yükselmesini sağlayan armaya olan borcumuzu ödemeye geldik. İnançlıyız, kararlıyız" diye konuştu.

"Antalyaspor maçıyla lige yeniden başlayacağız"

Antalyaspor maçının önemine de değinen Kaloğlu, "Başarılar, kolay kazanılmıyor. Camia, yönetim, teknik ekip, personel, taraftar, medya herkes el ele verirse hedefe ulaşılıyor Birbirini tamamlayan kusursuz bir saat çarkı gibi olup hep doğru zamanı göstermeliyiz. Antalyaspor maçıyla lige yeniden başlayacağız. Vefalı Altay taraftarının da bizi bağrına basacağına yürekten inanıyorum. O sahadan formamız sırılsıklam olmadan çıkmama sözü veriyoruz" açıklamasını yaptı.

Sportif direktör Tuna Üzümcü: "Daha önce böyle süreçler yaşadık ve birlikte aştık"

Sportif Direktör Tuna Üzümcü de Kaloğlu'na başarılar dileyerek, "Altay formasıyla yıllarca omuz omuza mücadele verdiğimiz Sinan Kaloğlu ile bugün yine birlikteyiz. Altaylı olmak zorduk. Özveri ister, zor zamanda savaşmak ister, armanın kutsallığını her şeyin üzerinde tutmak ister. Bizler Altaylıyız. Bu kulübe yürekten bağlıyız. Mücadeleye hazırız. Daha önce de böyle süreçler yaşadık ve birlikte aştık. Tekrar söylüyorum; (Biz Büyük Altaylıyız) demek gerçekten çok zor bir cümledir" değerlendirmesini yaptı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sinan Kaloğlu: 'Antalyaspor maçıyla lige yeniden başlayacağız' - Son Dakika


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