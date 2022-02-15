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Sincan Belediyespor adım adım şampiyonluğa gidiyor - Son Dakika

Sincan Belediyespor adım adım şampiyonluğa gidiyor

15.02.2022 12:14
Sincan Belediyespor adım adım şampiyonluğa gidiyor

Sincan Belediyespor Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) ikinci devrenin ikinci maçında, sahasında Kırıkkale Yahşihanspor'u konuk etti.

Sincan Belediyespor Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) ikinci devrenin ikinci maçında, sahasında Kırıkkale Yahşihanspor'u konuk etti. Seyircilerin büyük ilgi gösterdiği müsabakayı 4-0 kazanan ev sahibi ekip, Bartınspor'un Çubukspor deplasmanında mağlup olması ile birlikte liderlik koltuğunu tekrar devraldı.

İlk devreyi lider Bartınspor'un ardından iki puan farkla ikinci sırada bitiren Sincan Belediyespor, ligin ikinci yarısına fırtına gibi başladı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Kurşunlu Belediyespor'u Mustafa Fehmi Arslan (2), Eşref Keçeci, Furkan Anık ve Fatih Özaydın'ın golleriyle 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Sincan Belediyespor, Bartınspor'un da kazanmasıyla ikinci sıradaki yerini korumuştu.

Bu hafta ise Sincan Belediyespor, Kırıkkale Yahşihanspor'u konuk etti. Müsabakayı Mustafa Fehmi Arslan (2), Eşref Keçeci ve Fatih Özaydın'ın attığı gollerle 4-0 kazandı. Bartınspor'un da Çubukspor deplasmanında mağlup olması ile birlikte liderlik koltuğunu tekrar devralan Sincan Belediyespor'un hedefi şampiyonluk.

Önümüzdeki hafta deplasmanda Haymanaspor ile karşılaşacak olan Sincan Belediyespor şimdiden hazırlıklarına başladı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan takımı yalnız bırakmıyor

Müsabakayı Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük büyük heyecanla takip etti. Başkan Ercan maç sonu sahaya inerek teknik heyeti ve futbolcuları tebrik etti. Başkan Ercan, "İlçemizin medar-ı iftiharı Sincan Belediyesporumuzu, Kırıkkale Yahşihanspor karşısında aldığı galibiyet için yürekten kutluyorum. Başarılarınız daim olsun" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Sincan Belediyespor adım adım şampiyonluğa gidiyor
Sincan Belediyespor adım adım şampiyonluğa gidiyor

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Sincan Belediyespor, Amatör Lig, Kırıkkale, Sincan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sincan Belediyespor adım adım şampiyonluğa gidiyor - Son Dakika Spor


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