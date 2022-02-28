Sincan Belediyespor, liderlik koltuğuna tekrar oturdu - Son Dakika
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Sincan Belediyespor, liderlik koltuğuna tekrar oturdu

28.02.2022 11:08
Sincan Belediyespor, liderlik koltuğuna tekrar oturdu

Sincan Belediyespor, 26 Şubat'ta sahasında konuk ettiği Bartınspor'u 2-1 mağlup ederek, liderlik koltuğuna tekrar oturdu.

Sincan Belediyespor, 26 Şubat'ta sahasında konuk ettiği Bartınspor'u 2-1 mağlup ederek, liderlik koltuğuna tekrar oturdu.

Sincan Belediyespor 26 Şubat Cumartesi günü Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda iki puan önde ve lider olan Bartınspor'u ağırladı. Ligin en önemli maçlarından birine çıkan Sincan Belediyespor müsabakadan 2-1 galip ayrılarak liderlik koltuğuna tekrar oturdu.

Sincan halkının büyük ilgi gösterdiği müsabakayı Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun da heyecanla takip etti. Karşılaşma öncesi sporcuları ziyaret ederek destek olan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan maç sonunda da sahaya inerek teknik heyeti ve futbolcuları tebrik etti.

Ligin bitimine 5 hafta kala önemli bir şans yakalayan Sincan Belediyespor haftaya 1074 Çankırıspor deplasmanına gidecek. 6 Mart Pazar günü saat 14.00'de oynanacak olan müsabakada mutlak hedefi üç puan olan Sincan Belediyespor şimdiden hazırlıklarına başladı. - ANKARA

Sincan Belediyespor, liderlik koltuğuna tekrar oturdu
Sincan Belediyespor, liderlik koltuğuna tekrar oturdu
Sincan Belediyespor, liderlik koltuğuna tekrar oturdu

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Sincan Belediyespor, 15 Temmuz, Cumartesi, Sincan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sincan Belediyespor, liderlik koltuğuna tekrar oturdu - Son Dakika


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