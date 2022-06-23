Sincan Belediyespor U14 Futbol Takımı namağlup şampiyon - Son Dakika
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Sincan Belediyespor U14 Futbol Takımı namağlup şampiyon

23.06.2022 11:55
Sincan Belediyespor U14 Futbol Takımı namağlup şampiyon

Sincan Belediyespor U14 Futbol Takımı nefes kesen bir mücadele sergileyerek ligin şampiyonu oldu.

Sincan Belediyespor U14 Futbol Takımı nefes kesen bir mücadele sergileyerek ligin şampiyonu oldu. 5. Grup'ta oynadığı 12 maçta namağlup olarak şampiyon olan takımın sıradaki hedefi Ankara Şampiyonası.

Sincan Belediyespor U14 Futbol Takımı grubunu lider tamamlayarak şampiyonluğunu ilan etti. Sincan Belediyespor U14 Takımı 15 grubun yer aldığı Ankara U14 Ligi'nde 5. Grup'ta mücadele verdi. 2007-2008 ve 2009 doğumlu sporcuların katıldığı turnuvada takım 5. Grup'ta oynadığı 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik alarak namağlup şampiyon oldu.

Sıradaki hedef Ankara Şampiyonası

Gruplarını birinci ve ikinci sırada tamamlayan takımların Ankara Şampiyonası için mücadele edecekleri play-off grupları belli oldu. Sincan Belediyespor da ilk maçını bugün Sincangücü ile oynayacak.

"Gençlerimiz gururumuz"

U14 futbol takımının elde ettiği şampiyonluk ile gurur duyduklarını belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Bizlere bu gururu yaşatan sporcularımızı yürekten kutluyorum. Gençlerimizle her zaman gurur duyuyoruz. Onların başarısı bizim en büyük mutluluğumuz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Sincan Belediyespor, Futbol, Sincan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sincan Belediyespor U14 Futbol Takımı namağlup şampiyon - Son Dakika

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