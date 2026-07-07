Sındırgı\'da depremzede çocuklar yeşil sahada umut tazeledi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025 ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde yaşanan depremlerin ardından çocukların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen U11 Futbol Turnuvası, 16 takım ve yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Sındırgıspor'un ev sahipliğinde, Sındırgı Belediyesi ile Sındırgı Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğinde Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen organizasyon, "Depremden Hayata Dönüş" sloganıyla minik sporcuları aynı sahada buluşturdu.

Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden gelen takımların kıyasıya mücadele ettiği turnuvada, skor kadar dostluk, dayanışma ve kardeşlik de ön plana çıktı. Gün boyunca süren karşılaşmaları tribünlerden takip eden aileler, çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Turnuvanın finalinde Kuzeyordu ile Altınordu kozlarını paylaştı. Sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılan Kuzeyordu şampiyonluk kupasını kaldırırken, Altınordu ikinci, Balıkesir üçüncü, Kırkağaç Acar İdman Yurdu ise dördüncü oldu.

Yaklaşık 400 minik futbolcunun forma giydiği organizasyonun sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. Turnuva boyunca sergilenen centilmence mücadele ise izleyenlerden alkış aldı.

Deprem sonrası çocukların sosyal yaşama yeniden uyum sağlamalarına katkı sunmayı hedefleyen organizasyonun, sporun iyileştirici gücünü bir kez daha ortaya koyduğu belirtilirken, benzer etkinliklerin önümüzdeki dönemlerde de sürdürülmesinin planlandığı ifade edildi. - BALIKESİR