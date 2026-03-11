Sındırgı'da Depremzede Çocuklara Moral! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sındırgı'da Depremzede Çocuklara Moral!

11.03.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sındırgı'daki depremlerden etkilenen 200 çocuk, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarını izledi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerden etkilenen çocukların yaşadığı psikolojik süreci hafifletmek amacıyla düzenlenen sosyal etkinlikler kapsamında 200 öğrenci, İstanbul'da Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarını tribünden izleyerek moral buluyor.

Sındırgı'da geçen yıl 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından hayatın normale dönmesi ve özellikle çocukların yaşadığı kaygının azaltılması amacıyla Sındırgı Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde sosyal destek çalışmaları başlatıldı.

Program kapsamında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin sağladığı bilet desteğiyle Sındırgı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde öğrenim gören çocuklar daha önce Beşiktaş'ın 19 Ocak'ta Kayserispor ile Galatasaray'ın ise 28 Şubat'ta Alanyaspor ile oynadığı maçları tribünden izledi.

Öğrenciler son olarak İstanbul'daki Chobani Stadı'nda geçen hafta sonu oynanan Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasını takip etti.

Tribündeki atmosferi ilk kez deneyimleyen çocuklar, tezahüratlar eşliğinde maçı izleyerek keyifli anlar yaşadı.

Programa katılan toplam 200 öğrenci, karşılaşmalar sayesinde yaşadıkları zorlu sürecin etkilerinden bir süreliğine uzaklaşarak ilçeye döndü.

"Birlik ve beraberlik içinde bu süreci geride bırakacağız"

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, AA muhabirine, depremin izlerini sosyal dayanışma ile silmeyi hedeflediklerini söyledi.

Daha önce Beşiktaş ve Galatasaray taraftarı gençleri maçlara gönderdiklerini hatırlatan Sak, "Bugün de Fenerbahçe taraftarı gençlerimizi Kadıköy'de oynanan maça uğurladık. Bu süreçte katkı sunan kulüp yöneticilerine ve destek veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içinde bu süreci geride bırakacağız." diye konuştu.

Sındırgı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde görevli coğrafya öğretmeni Ali Demirözer de deprem sonrası çocukların yaşadığı kaygıyı azaltmak için sosyal etkinliklere ağırlık verdiklerini belirtti.

Özellikle 7-18 yaş grubundaki öğrencilere yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktaran Demirözer, şöyle konuştu:

"Depremler çocuklarımızı psikolojik açıdan etkiledi. Bu nedenle sporun birleştirici gücünden yararlanarak onları farklı etkinliklerle desteklemeye çalışıyoruz. Maç organizasyonları çocuklarımız için önemli bir motivasyon kaynağı oldu."

Çocuklar projeden memnun

Etkinliğe katılan öğrencilerden 15 yaşındaki Ramazan Berk Akal da deprem nedeniyle zor günler geçirdiklerini ifade ederek, "Hem bir Fenerbahçe taraftarı olarak hem de bir depremzede olarak burada olmak beni çok mutlu etti." dedi.

İlk kez statta maç izlediğini belirten 15 yaşındaki Ecrin Avcı ise organizasyonun kendilerini çok sevindirdiğini söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Beşiktaş, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sındırgı'da Depremzede Çocuklara Moral! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor
İstanbul’daki konsere büyük ilgi 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
Trump’ın resti işe yaradı Avrupa ülkesi ikinci gemiyi de yolluyor Trump'ın resti işe yaradı! Avrupa ülkesi ikinci gemiyi de yolluyor
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı

11:18
Günler süren emeğin perde arkası ortaya çıktı
Günler süren emeğin perde arkası ortaya çıktı
10:57
Malatya’ya kurulacak Partiot’lar geldi İşte ilk görüntüler
Malatya'ya kurulacak Partiot'lar geldi! İşte ilk görüntüler
10:12
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar Bakanlık affetmedi
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
10:11
İlk kez ortaya çıktı ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
09:39
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
09:07
Türkiye, İran’dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 11:23:38. #.0.5#
SON DAKİKA: Sındırgı'da Depremzede Çocuklara Moral! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.