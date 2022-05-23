Sinoplu sporcu atletizm şampiyonasında iki madalya aldı - Son Dakika
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Sinoplu sporcu atletizm şampiyonasında iki madalya aldı

23.05.2022 13:40
Sinoplu sporcu atletizm şampiyonasında iki madalya aldı

Sinoplu sporcu Nurtaç Özdemir, Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda iki dalda derece kazandı.

Sinoplu sporcu Nurtaç Özdemir, Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda iki dalda derece kazandı.

Sinop Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Nurtaç Özdemir, Mersin'de gerçekleşen Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda, katıldığı 200 metre yarışında birinci, 100 metre yarışında ise ikincilik elde etti.

Kent Konseyi'nde yapılan açıklamada; "13-15 Mayıs tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen 2022 Mersin Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda, Atletizm Büyük Kadınlar kategorisinde 200 metre yarışında birinci, 100 metre yarışında ise ikinci olarak iki adet madalya kazanmıştır. Dereceye giren sporcumuzu kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - SİNOP

Sinoplu sporcu atletizm şampiyonasında iki madalya aldı
Sinoplu sporcu atletizm şampiyonasında iki madalya aldı

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Kaynak: İHA

Atletizm, Türkiye, Mersin, Sinop, Spor, Son Dakika

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