Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Şener, Bersan Duran
Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 76 Ege Bilsel), Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Mohammed, Samet Yalçın (Dk. 83 Obekpa), Fredy, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 83 Celustka), Dimitrov (Dk. 83 Kenan Özer), Puşcaş (Dk. 74 Celal Dumanlı)
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Damjanovic (Dk. 46 Boateng), Guilherme, Jevtovic, Oğulcan Ülgün (Dk. 79 Emrehan Gedikli), Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Dk. 65 Melih İbrahimoğlu), Aleksic (Dk. 65 Ndao), Umut Nayir
Goller: Dk. 28 Adil Demirbağ (Kendi kalesine), Dk. 40 Puşcaş, Dk. 88 Kenan Özer (Penaltıdan) (Sipay Bodrum FK), Dk. 45+4 Pedrinho (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Samet Yalçın, Dk. 90+1 Kenan Özer (Sipay Bodrum FK), Dk. 47 Jevtovic, Dk. 90+1 Slowik (TÜMOSAN Konyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Sipay Bodrum FK, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendi.
52. dakikada Sipay Bodrum FK'nin kazandığı korner atışında ceza sahasındaki Musah Mohammed'in kafa vuruşunda, top kaleci Slowik'te kaldı.
53. dakikada Üzeyir Ergün'ün sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu, kaleci Slowik kornere çeldi.
85. dakikada Ege Bilsel'e ceza sahasında yapılan müdahalenin ardından Sipay Bodrum FK penaltı kazandı.
88. dakikada Kenan Özer'in penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.
90+3. dakikada TÜMOSAN Konyaspor atağında ceza sahası içinde Ndao'nun vuruşunda, topu kaleci Sousa çeldi.
Teknik direktör Fatih Terim'in de izlediği müsabaka, Sipay Bodrum FK'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorla Bodrum temsilcisi, Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı.
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