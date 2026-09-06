Sırbistan, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-1 yenerek bronz madalya kazandı

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Raquel Portela (Portekiz), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)

Polonya: Wenerska, Czyrnianska, Koput, Stysiak, Lampkowska, Jurczyk (Lysiak, Szczurowska, Grabka, Damaske)

Sırbistan: Uzelac, Popovic, Boskovic, Tica, Kurtagic, Ognjenovic (Jegdic, Ivanovic, Mirkovic, Milojevic)

Setler: 21-25, 19-25, 25-15, 18-25

Süre: 109 dakika (26, 29, 27, 27)

Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-1 yenen Sırbistan, üçüncü oldu.

İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan bronz madalya müsabakasında son CEV Avrupa Şampiyonası finalisti Sırbistan ile Polonya karşılaştı.

Rakibini 25-21, 25-19, 15-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 yenen Sırbistan, organizasyonu üçüncü tamamladı.

Avrupa Şampiyonası'nda 2011, 2017 ve 2019'da altın, 2007, 2021 ve 2023'te gümüş madalya elde eden Sırbistan, 2015'in ardından ikinci kez bronz madalyayı ülkesine götürmüş oldu.