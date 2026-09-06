Sırbistan, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-1 yenerek bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Sırbistan, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-1 yenerek bronz madalya kazandı

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Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda Polonya'yı 3-1 yendi ve üçüncü oldu. Sırbistan bu sonuçla 2015'in ardından ikinci kez bronz madalya elde ederken, Polonya turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Raquel Portela (Portekiz), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)

Polonya: Wenerska, Czyrnianska, Koput, Stysiak, Lampkowska, Jurczyk (Lysiak, Szczurowska, Grabka, Damaske)

Sırbistan: Uzelac, Popovic, Boskovic, Tica, Kurtagic, Ognjenovic (Jegdic, Ivanovic, Mirkovic, Milojevic)

Setler: 21-25, 19-25, 25-15, 18-25

Süre: 109 dakika (26, 29, 27, 27)

Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-1 yenen Sırbistan, üçüncü oldu.

İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan bronz madalya müsabakasında son CEV Avrupa Şampiyonası finalisti Sırbistan ile Polonya karşılaştı.

Rakibini 25-21, 25-19, 15-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 yenen Sırbistan, organizasyonu üçüncü tamamladı.

Avrupa Şampiyonası'nda 2011, 2017 ve 2019'da altın, 2007, 2021 ve 2023'te gümüş madalya elde eden Sırbistan, 2015'in ardından ikinci kez bronz madalyayı ülkesine götürmüş oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sırbistan, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-1 yenerek bronz madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sırbistan, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-1 yenerek bronz madalya kazandı - Son Dakika
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