İlk yarı çok iyi oynadıklarını belirten Marko Jagodic-Kuridza, "İkinci yarı zor olacağını biliyorduk. Onlar geri geldi. Maç sonunda karakter gösterdik ve kazandık. Mutluyuz" diye konuştu. - İSTANBUL

Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Svetislav Pesic, "İlk yarı 20 dakika Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağımız oyunu sergiledik. Çok iyi defans yaptık. Akıllıca oynadık. Hücumda biraz zorlandık ikinci yarıda. Ritim kaybettik. Sonunda geri geldik ve karakter koyduk. Avrupa Şampiyonası'na iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Geri gelmemiz önemliydi. Artık Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Svetislav Pesic: 'Önemli bir galibiyetti' - Son Dakika

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