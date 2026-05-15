Milli kadın güreşçi Şirin Askara, Bulgaristan'daki 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 40 kiloda bronz madalya elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Samokov kentindeki organizasyonda, kadınlar 40 kiloda milli sporculardan Şirin Askara, mindere çıktı.
Şirin Askara, bronz madalya maçında Romanyalı rakibi Maria Pavel'i mağlup ederek kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.
Son Dakika › Spor › Şirin Askara'dan Bronz Madalya - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?