Şırnak Belediyesi futbol takımı için düğmeye bastı - Son Dakika
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Şırnak Belediyesi futbol takımı için düğmeye bastı

Şırnak Belediyesi futbol takımı için düğmeye bastı
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Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kentte futbolun gelişimine yönelik önemli bir adım attı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kentte futbolun gelişimine yönelik önemli bir adım attı. Şırnak Futbol Akademisi antrenörleriyle bir araya gelen Yarka, belediye bünyesinde kurulması planlanan Şırnak Belediyesi Futbol Takımı için yol haritasını belirlediklerini açıkladı.

Belediyede gerçekleştirilen toplantıda, Şırnak'ta futbol altyapısının güçlendirilmesi, genç yeteneklerin spora kazandırılması ve sürdürülebilir bir futbol yapılanmasının oluşturulmasına yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda antrenörlerin görüş ve önerileri dinlenirken, ortak akıl anlayışıyla hareket edilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Başkan Mehmet Yarka, gençlerin sporla daha fazla buluşmasını sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, belediye bünyesinde kurulacak futbol takımının ilk etapta amatör liglerde mücadele edeceğini söyledi. Uzun vadeli hedeflerinin ise Şırnak'ı profesyonel liglerde temsil edecek güçlü ve kalıcı bir futbol kulübü oluşturmak olduğunu ifade eden Yarka, kurulacak yapının yalnızca müsabakalara katılan bir takım değil, geleceğin başarılı futbolcularını yetiştiren örnek bir spor akademisine dönüşmesini istediklerini dile getirdi. Şırnak'ın genç ve dinamik nüfusuyla önemli bir spor potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Yarka, oluşturulacak futbol yapılanmasının kentteki yetenekli gençler için önemli bir fırsat olacağını vurguladı. Yarka, belediye olarak spora yapılan her yatırımın gençlerin geleceğine yapılan yatırım anlamına geldiğini kaydederek, "Gençlerimizin sportif, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunacak projeleri desteklemeyi sürdüreceğiz. Şırnak'a değer katacak yatırımları bir bir hayata geçiriyoruz. Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Şırnak Belediyesinin hayata geçirmeyi planladığı futbol takımı projesinin, kentte spor kültürünün gelişmesine katkı sunması, altyapıdan yetişecek sporcuların Türk futboluna kazandırılması ve uzun vadede Şırnak'ın profesyonel liglerde temsil edilmesine zemin hazırlaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şırnak Belediyesi futbol takımı için düğmeye bastı - Son Dakika

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