Şırnak, Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası finaline 30 ilden 120 sporcuyla ev sahipliği yapacak

Şırnak'ta yarın gerçekleştirilecek "Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası İl Karmalar Ligi Finali"ne ilişkin basın toplantısı yapıldı.

Valilik himayesinde, Türkiye Atletizm Federasyonu organizasyonunda, belediye ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenecek şampiyona öncesinde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu Dağ Koşuları Koordinatör Yardımcısı Fadıl Kara, Şırnak'ta ilk kez organizasyon düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kara, yarın gerçekleştirilecek koşu için tüm parkurların hazırlandığını ifade ederek, "Burada seçilen gençlerimizle 2027'de Avrupa ve dünya şampiyonalarına gidecek milli takımı oluşturmak için çalışacağız. Güzel bir çalışma, güzel bir birlik ve beraberlik olacak. İnşallah önümüzdeki yıllarda da federasyon başkanımız Ahmet Karadağ'ın yönetiminde Avrupa ve Balkan Şampiyonası seçmelerini burada yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din ise şampiyonaya 30 ilden 120 sporcunun katılacağını belirtti.

Şırnak'ın artık ulusal spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan bir kent haline geldiğini aktaran Din, "Sporcularımız 3 etapta yapılacak 5,7 ve 8 kilometrelik yarış sonucunda milli takıma seçilip ülkemizi dünya şampiyonalarında temsil edecek. Parkurumuzu Millet Bahçesi'nden başlatıp Namaz Dağı eteklerindeki güzergahta sürdürüp Valilik önünde sonlandıracağız. Daha sonra da burada ödül törenimizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Din, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini belirterek, yapımı süren spor salonlarının da tamamlanmasıyla artık salon sporlarına da ev sahipliği yapmaya başlayacaklarını kaydetti.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik, Şırnak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri Faysal Kadırhan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Nihat Avcı ile yarışta görev alacak sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.