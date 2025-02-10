Şırnak\'ta Çocuklar Karda Futbol Oynuyor

Spor

Şırnak'ın Uludere ilçesinde çocuklar, futbol aşkına karlı yolu aşıp halı sahada top oynuyor.

İlçedeki çocuklar, futbol aşkı için ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Beyazsu Yaylası'ndaki mesire alanına yürüyerek çıkıyor. Çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden alanda bulunan halı sahada maç yapıyor. Abdullah Çelik, top oynamaya geldikleri yerin çok güzel olduğunu belirterek, "2023 yılından beri burası yapılmış. Her gün geliyoruz. Kurtları gördüğümüzde pikniğe gelenlerin yanına gidiyoruz. Buralara gelip top oynuyoruz. Buranın yapılmasına çok sevindik. Alıştığımız için korkmuyoruz. Dün piknik yaptık, bu gün top oynadık. Saat 15.00'e kadar burada kalacağız. Sonra eve gidip ödevlerimizi yapıp yarın okula gideceğiz" dedi.

Muhammet Ürek ise, mahallelerinde halı saha olmadığı için 6 kilometre yürüdüğünü söyledi. Ürek, "Buraya maç yapmaya geliyoruz. Hayvanlara bir şey yapmadığımız sürece onlar bize bir şey yapmıyor. Korkmuyoruz. Alıştığımız için güzel geçiyor. Kurt sürülerini uzaktan görüyoruz. Yaz aylarında buraya pancar toplamaya geliyoruz. Kış aylarında ise maç yapmaya geliyoruz" diye konuştu. - ŞIRNAK