Şırnak'ta Rafting Heyecanı: Yeşilöz Deresi'nde Sporcular İlk Kez Rafting Yaptı - Son Dakika
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Şırnak'ta Rafting Heyecanı: Yeşilöz Deresi'nde Sporcular İlk Kez Rafting Yaptı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları, Yeşilöz Köyü Faraşin Yaylası'ndaki dev mendereslerde rafting yaparak bir ilke imza attı. 35 kilometre uzunluğundaki Yeşilöz Deresi'nde rafting yaparak parkuru 2 saatte tamamlayan sporcular, turizme kazandırılmasını istedikleri bu noktaları tanıtmak için çalışmalarına devam ediyor.

19.06.2024 10:20
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları, ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 650 rakımlı Yeşilöz Köyü Faraşin Yaylası'ndaki dev mendereslerde rafting yaparak bir ilke imza attı.

35 kilometre uzunluğundaki doğal parkur olan Yeşilöz Deresi'nde rafting yaparak parkuru 2 saatte tamamlayan sporcular, söz konusu noktaların turizme kazandırılmasını istedi. Yılın 20 günü rafting için uygun olan bu derede rafting heyecanı yaşamak isteyenleri kulüp üyeleri ağırlamaya devam ediyor. Kulüp sporcusu Mehmet Gökçe, ilk defa bu heyecanı yaşadığı için mutlu olduğunu söyledi. İlçeyi, bölgeyi tanıtmak için çalıştıklarını belirten Gökçe, "Burada güzel bir rafting yaptık. Doğal bir parkuru var. Beytüşşebap'tan buraya gelip rafting yaptık. Herkesi buraya bekliyoruz" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şırnak'ta Rafting Heyecanı: Yeşilöz Deresi'nde Sporcular İlk Kez Rafting Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta Rafting Heyecanı: Yeşilöz Deresi'nde Sporcular İlk Kez Rafting Yaptı - Son Dakika
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