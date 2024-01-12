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Şırnaklı sporcu Adem Algül Okul Sporları Halter Gençler Türkiye Birinciliği yarışmasında 3'üncü oldu - Son Dakika
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Şırnaklı sporcu Adem Algül Okul Sporları Halter Gençler Türkiye Birinciliği yarışmasında 3'üncü oldu

Çanakkale'de düzenlenen Okullar Arası Türkiye Halter Şampiyonası'nda Şırnak Lisesi öğrencisi Adem Algül, 61 kilogram sikletinde 202 kilogram kaldırarak Türkiye şampiyonasında 3. oldu. Algül, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından desteklenen 2023 ÇOGEP projesi kapsamında halter branşında kurs almıştır.

Şırnaklı sporcu Adem Algül Okul Sporları Halter Gençler Türkiye Birinciliği yarışmasında 3\'üncü oldu
12.01.2024 - 14:04,  Güncelleme: 14:06
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Okul Sporları Halter Gençler Türkiye Birinciliği yarışmasında Şırnaklı sporcu Adem Algül 3'üncü oldu.

Çanakkale'de düzenlenen Okullar Arası Türkiye Halter Şampiyonası, 51 ilin 353 genç haltercisini bir araya getirdi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen 2023 ÇOGEP 'Hayallerin Engeli Olmaz' lisans edindirme faaliyeti çerçevesinde halter branşında kurs alan Şırnak Lisesi 12. sınıf öğrencisi Adem Algül 61 kilogram sikletinde, koparmada 91 kilogram, silkmede 111 kilogram toplamda 202 kilogram kaldırarak Türkiye şampiyonasında 3'üncü oldu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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Çanakkale, Türkiye, Şırnak, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnaklı sporcu Adem Algül Okul Sporları Halter Gençler Türkiye Birinciliği yarışmasında 3'üncü oldu - Son Dakika
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