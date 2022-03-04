Sivas Belediye Spor: 2-1 - Son Dakika

STAT: Soma Atatürk

HAKEMLER: Erhan Kutlu (xx), Emre Doğu (xx), Mustafa Yüksel (xx)SOMASPOR: Tunay (xx) - Eray Korkmaz (xx), Atamer (xxx), Onur (xxx), Mustafa (xxx), Oğuzhan (xx), Ali (xx) (Dk. 66 Mücahit Aslan xxx), Özcan (xx) (Dk. 90+2 Emirhan), Orkun (xx) (Dk. 62 Eray Pazar xxx), Yılmaz (xxx) (Dk. 90+4 Abdülkadir), Osman (x) (Dk. 46 Celal x)SİVAS BELEDİYE SPOR: Taha (xx) - Gökhan (xx), Doğancan (xxx), Eşref (xx), Yasin (xxx), Furkan (xxx), Ozan (xxx) (Dk. 85 İlhami), Yücel (xx) (Dk. 64 Alpay x), Abdullah (xx), Enes (xx), Doğan (xx) (Dk. 85 Oğuzhan)GOLLER: Dk. 78 Onur Ulaş , Dk. 90+1 Eray Pazar (Somaspor), Dk. 19 Doğan Karakuş Sivas Belediye Spor)KIRMIZI KARTLAR: Alpay Koçaklı, Furkan Sağman (Sivas Belediye Spor)SARI KARTLAR: Oğuzhan, Özcan, Celal Emir, Mücahit (Somaspor), İlhami, Yasin, Alpay Koçaklı (Sivas Belediye Spor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 5'i hedefleyen Somaspor, evinde Play-Off hattındaki Sivas Belediye Spor'u geriye düştüğü maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Konuk ekip 19'uncu dakikada Doğan Karakuş'un golüyle öne geçerken, 78'inci dakikada Onur Ulaş ile skora denge getiren Soma ekibi, 90+1'inci dakikada Eray Pazar'ın golüyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Sivas Belediye Spor'da 90+5'inci dakikada Alpay Koçaklı ikinci sarıdan, 90+6'ncı dakikada Furkan Sağman direkt kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Somaspor 48 puana ulaşırken, Sivas temsilcisi 49 puanda kaldı.

- Soma