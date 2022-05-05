Sivas Belediyesinden Sivasspor'a taraftarlarına bilet desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas Belediyesinden Sivasspor'a taraftarlarına bilet desteği

05.05.2022 23:39
Sivas Belediyesinden Sivasspor'a taraftarlarına bilet desteği

Sivas Belediyesi, Demir Grup Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Aytemiz Alanyaspor ile sahasında yapacağı karşılaşmanın 16 bin 229 biletini taraftarlara dağıtmak için satın aldı.

Sivas Belediyesi, Demir Grup Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Aytemiz Alanyaspor ile sahasında yapacağı karşılaşmanın 16 bin 229 biletini taraftarlara dağıtmak için satın aldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlı ekibin Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2. maçında 11 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın biletlerinin Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından satın alındığı belirtildi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda final yolunda Sivasspor'u yalnız bırakmayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Haydi yiğidolar şehrimizin markası Sivasspor'umuza destek zamanı, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Sivasspor'umuza destek sizden, biletler bizden. Biletlerinizi bilet satış noktalarından ücretsiz temin edebilirsiniz. Unutmayın siz yoksanız, biz bir eksiğiz."

Vali Salih Ayhan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Sivas Belediyesi'nden Sivasspor'a büyük destek! Sivas Belediyesi'nden Sivasspor'a büyük destek!

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Hilmi Bilgin, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivas Belediyesinden Sivasspor'a taraftarlarına bilet desteği - Son Dakika


Son Dakika
23:20 Çiğ süte yüzde 33 zam geldi! Süt ve süt ürünlerinde fiyatlar yükselecek
22:58 İsrail'de baltalı iki saldırgan yoldan geçenlere saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı
22:54 Bakan Süleyman Soylu canlı yayında tarih verdi! Otoyollardaki hız sınırı 140 km'ye yükseliyor
22:52 Mersin'de 18 yaşındaki genç yolda karşılaştığı husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
22:51 Yürek parçalayan görüntü! 5 bin civciv gazdan zehirlenerek öldü
22:14 Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart şampiyon oldu
21:58 Ümit Özdağ, "Ben de sana destek için geleceğim" diyen Sinan Oğan'ı reddetti: Gelme, tek gideceğim
21:31 Erdoğan, Macron ile telefonda görüşerek seçimi kazandığı için tebriklerini iletti
21:29 Ümit Özdağ'ın Süleyman Soylu ile sert tartışmasından sonra Zafer Partisi'nden tüm teşkilatlara talimat: Sükunetinizi koruyun
21:13 6'lı masa, Kılıçdaroğlu'nun "Ya benimle olun, ya çekilin" sözlerinin üstü kapalı adaylık ilanı olduğunu düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 23:46:28. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas Belediyesinden Sivasspor'a taraftarlarına bilet desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement