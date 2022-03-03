Sivas Belediyespor 3 puana odaklandı - Son Dakika
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Sivas Belediyespor 3 puana odaklandı

03.03.2022 11:30
Sivas Belediyespor 3 puana odaklandı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. hafta maçında yarın Somaspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. hafta maçında yarın Somaspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.

Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. İdman koşu ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışan yeşil-beyazlılar antrenmanı taktik çalışmaları ile tamamladı. Sivas Belediyespor, Somaspor maçını kazanıp ligdeki istikrarlı çıkışını sürdürmek istiyor.

Somaspor ile Sivas Belediyespor arasında yarın Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 14.30'da başlayacak. - SİVAS

Sivas Belediyespor 3 puana odaklandı
Sivas Belediyespor 3 puana odaklandı
Sivas Belediyespor 3 puana odaklandı

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Somaspor evinde Sivas Belediyespor'la oynayacak Somaspor evinde Sivas Belediyespor'la oynayacak

Futbol Federasyonu, Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivas Belediyespor 3 puana odaklandı - Son Dakika


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