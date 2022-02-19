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Sivas Belediyespor, Çorum FK maçının taktiğini çalıştı - Son Dakika

Sivas Belediyespor, Çorum FK maçının taktiğini çalıştı

19.02.2022 00:58
Sivas Belediyespor, Çorum FK maçının taktiğini çalıştı

Sivas Belediyespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 26. hafta maçında sahasında karşı karşıya geleceği Çorum FK maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.

Sivas Belediyespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 26. hafta maçında sahasında karşı karşıya geleceği Çorum FK maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. İdman topla ısınma, çıkış, gol vuruşu ve taktik çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra çift kale maç ve taktik çalışması ile idmanı tamamladı.

Yeşil-beyazlı takım, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç günün beklemeye başladı. Sivas Belediyespor ile Çorum FK, yarın saat 13.00'te Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakada Tarık Güldal düdük çalacak. - SİVAS

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Futbol Federasyonu, Çorum Belediyespor, Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivas Belediyespor, Çorum FK maçının taktiğini çalıştı - Son Dakika Spor


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