- Sivas'ta düzenlenen tekvando şampiyonası sona erdi

SİVAS - Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Sivas'ta düzenlenen "Nadir Özsoy Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası" sona erdi.

Türkiye Tekvando Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde Sivas'ta yapılan Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Heyecan dolu şampiyonada 71 ilden 2 bin 600 sporcu Sivas'a gelerek turnuvada yarıştı. Taha Akgül Spor Salonu'nda 7 gün boyunca devam eden Nadir Özsoy Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası son gününde dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Sporculara ödülleri Türkiye Tekvando Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri takdim etti.

Şampiyona hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.