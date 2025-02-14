Spor

- Sivas'ta esnaflara Sivasspor bayrağı dağıtıldı

Sevgililer Günü'nde esnaflara Sivasspor bayrağı hediye edildi

SİVAS - Sivas Belediyesi, Sivasspor'a moral ve destek amaçlı esnafa Sivasspor bayrağı dağıttı.

Sivasspor'a destek çağrıları devam ederken, Sivas Belediyesi takıma desteklerini sürdürüyor. Sivas Belediyesi, dün şehir merkezindeki belediyeye ait açık otoparkları destek amacıyla kırmızı-beyazlılara devretmişti. Sivas Belediyesi bugün de takıma moral ve destek amaçlı şehirdeki esnaflara Sivasspor bayrağı dağıttı. Kentin işlek caddelerinden İstasyon Caddesi ve Atatürk Caddesi'ndeki esnaflara Sivasspor bayrağı dağıtan Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Sivasspor'u desteklemeye davet etti.

"Gün Sivasspor'a destek günü"

Konu hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Adem Uzun, "Herkesin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyorum. Sivaslıların en büyük sevgilisi Sivasspor. Biz de Sivas Belediyesi olarak ekip arkadaşlarımızla birlikte İstasyon Caddesi'nde ve Atatürk Caddesi'nde esnaf kardeşlerimizi ziyaret ederek en büyük sevgilimiz olan Sivasspor'un bayraklarını onlara hediye edeceğiz. İnşallah şehrimizin en önemli iki caddesini de Sivasspor bayraklarıyla donatmış olacağız. Gün, Sivasspor'a destek günü. Tüm hemşerilerimizi Sivasspor'a desteğe davet ediyoruz. Şehrimizde Sivasspor'un maçının olduğunu günlerde halk otobüsü şoförlerimiz Sivasspor forması giyecekler. Sivas Belediyesi'ne ait tüm sosyal tesislerde de çalışanlarımız o gün Sivasspor forması giyecekler, çok önemli bir farkındalığı da ortaya koymuş olacağız. Sivasımızın en önemli markası, sevdamız Sivasspor'a herkesi desteğe davet ediyorum. Sivasspor demek aslında bacasız fabrika demek. Sivasspor demek, belki de 50 fabrika demek. Sivassporumuza şimdi herkesin sahip çıkması, destek vermesi gerekiyor. Herkesi desteğe davet ediyorum" diye konuştu.