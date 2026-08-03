Sivas'ta Kriket Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
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Sivas'ta Kriket Şampiyonası Sona Erdi

Sivas\'ta Kriket Şampiyonası Sona Erdi
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4 gün süren Kriket Büyük Kadınlar 2. Etap Türkiye Şampiyonası, ödül töreniyle tamamlandı.

Sivas, 4 gün boyunca Kriket Büyük Kadınlar 2. Etap Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. 9 ilden yaklaşık 200 sporcunun mücadele ettiği organizasyon, ödül töreniyle sona erdi.

Türkiye Ragbi Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Kriket Büyük Kadınlar 2. Etap Türkiye Şampiyonası, 30 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Sivas'ta gerçekleştirildi. Organizasyona 9 ilden yaklaşık 200 sporcu katıldı.

4 gün süren şampiyona, kıyasıya mücadelelere sahne olurken, sporcular sergiledikleri performansla izleyenlerden tam not aldı. Turnuvanın tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi.

Başarılı takımlara kupa ve madalyaları, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sicil Lisans ve Kulüpler Şube Müdürü Emrah Yıldırım ile antrenörler tarafından takdim edildi.

Kaynak: İHA

Türkiye, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas'ta Kriket Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika

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