Sivas\'ta Kriket Şampiyonası Sona Erdi

Sivas, 4 gün boyunca Kriket Büyük Kadınlar 2. Etap Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. 9 ilden yaklaşık 200 sporcunun mücadele ettiği organizasyon, ödül töreniyle sona erdi.

Türkiye Ragbi Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Kriket Büyük Kadınlar 2. Etap Türkiye Şampiyonası, 30 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Sivas'ta gerçekleştirildi. Organizasyona 9 ilden yaklaşık 200 sporcu katıldı.

4 gün süren şampiyona, kıyasıya mücadelelere sahne olurken, sporcular sergiledikleri performansla izleyenlerden tam not aldı. Turnuvanın tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi.

Başarılı takımlara kupa ve madalyaları, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sicil Lisans ve Kulüpler Şube Müdürü Emrah Yıldırım ile antrenörler tarafından takdim edildi.