Sivas\'ta Minikler Basketbol Şampiyonası Tamamlandı

Sivas'ta düzenlenen Basketbol Minikler A İl Birinciliği müsabakalarında minik sporcular şampiyonluk için ter döktü.
Sivas'ta düzenlenen Basketbol Minikler A İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda minik sporcular, şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivas Basketbol İl Temsilciliği organizasyonunda gerçekleştirilen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Basketbol Minikler A İl Birinciliği müsabakalarında birbirinden çekişmeli maçlar oynandı.
Turnuva sonunda rakiplerini geride bırakan Gaziosmanpaşa İlkokulu il birincisi olarak şampiyonluğa ulaştı. .
Müsabakaların ardından dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Takımlara kupa ve madalyaları; Gaziosmanpaşa İlkokulu Müdürü Ömer Doğan, Karşıyaka Nuri Dönmezcan İlkokulu Müdürü Hakan Arısoy, Lütfü Abay İlkokulu Müdür Yardımcısı Yüksel Yıldırım ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi. - SİVAS
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