Sivas’ta okul sporlarına yoğun katılım ödüllendirildi - Son Dakika
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Sivas’ta okul sporlarına yoğun katılım ödüllendirildi

Sivas’ta okul sporlarına yoğun katılım ödüllendirildi
12.06.2026 14:19
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Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, okul spor faaliyetlerinde yoğun katılım gösteren Gaziköy Şehit Ömer Yıldırım İlkokulu ve Ortaokulu'nu spor malzemesi desteğiyle ödüllendirdi. İl Müdürü Şahin Ertem’in de katıldığı ziyarette, lisanslı sporcu sayısıyla öne çıkan okula çeşitli spor malzemeleri teslim edildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, okul spor faaliyetlerine yoğun katılım sağlayan Gaziköy Şehit Ömer Yıldırım İlkokulu ve Ortaokulu'na spor malzemesi desteğinde bulundu.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, okul sporlarına katılımı teşvik etmek amacıyla spor malzemesi desteklerini sürdürüyor. Bakanlık Spor Bilgi Sistemi üzerinden çıkarılan lisans sayılarına göre spor faaliyetlerine yoğun katılım sağlayan okullar ödüllendirilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri doğrultusunda lisanslı sporcu sayısıyla öne çıkan Sivas Gazi Köyü Şehit Ömer Yıldırım İlkokulu ve Ortaokulu ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyarette okula çeşitli spor malzemeleri teslim edildi.

Programa Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Gazeteci ve Spor Yazarı Abdullah Yiğit ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürü Aydın Arslandoğan katıldı. Okul yönetimi ve öğrencilerle bir araya gelen heyet, sporun tabana yayılması ve gençlerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Ziyaret kapsamında öğrencilerle sohbet eden yetkililer, okulun spor faaliyetlerine gösterdiği ilgi ve elde ettiği başarılar dolayısıyla okul yönetimi ile beden eğitimi öğretmenlerini tebrik etti. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ömer Yıldırım, Gençlik, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas’ta okul sporlarına yoğun katılım ödüllendirildi - Son Dakika

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