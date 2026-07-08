Sivaslı Karatecilerden Konya'da Büyük Başarı - Son Dakika
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Sivaslı Karatecilerden Konya'da Büyük Başarı

Sivaslı Karatecilerden Konya\'da Büyük Başarı
08.07.2026 13:14
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Sivaslı sporcular, Konya'daki Anadolu Yıldızlar Ligi'nde 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak başarı elde etti.

Konya'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Karate 1. Etap 4. Grup Müsabakalarında mücadele eden Sivaslı sporcular, 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak hem şehri gururlandırdı hem de önemli bir başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate 1. Etap 4. Grup Müsabakaları, 3-5 Temmuz tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirildi.

6 ilden toplam 73 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Sivas'ı temsil eden karateciler başarılı performanslarıyla dikkat çekti. Antrenörler Serpil Karakaya Sarzep ve Ayşenur Ada nezaretinde müsabakalara katılan sporcular, 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Sivas'a altın madalya kazandıran sporcular; 2013 doğumlu kızlar 40 kilogram kumitede Yağmur Nisa Barkıl, 2013 doğumlu erkekler 42 kilogram kumitede Mehmet Akif Arslan ve 2012 doğumlu erkekler 45 kilogram kumitede Yağız Efe Dağaşan oldu.

2012 doğumlu kızlar 39 kilogram kumitede mücadele eden Nisa Yalçın gümüş madalyanın sahibi olurken, Buğlem Sare Arslan, Meleknaz Şahin, Yaren Temel, Yaren Güğdemir ve Muhammed Emin Topkaya ise kategorilerinde üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.

Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Derece yapan tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. Konya'dan 9 madalya ile dönen Sivaslı karateciler, elde ettikleri sonuçlarla hem ailelerini hem de kenti gururlandırdı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Gümüş, Konya, Yaşam, Spor, Son Dakika

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