Sivaslı Sporcular Judo Şampiyonluğu Kazandı - Son Dakika
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Sivaslı Sporcular Judo Şampiyonluğu Kazandı

Sivaslı Sporcular Judo Şampiyonluğu Kazandı
08.06.2026 15:16
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Kuzey Makedonya'daki Minikler Judo Balkan Şampiyonası'nda Sivaslı sporcular madalya sevinci yaşattı.

Kuzey Makedonya'da düzenlenen Minikler Judo Balkan Şampiyonası'nda Sivaslı sporcular önemli başarılara imza atarak Türkiye'ye ve Sivas'a madalya sevinci yaşattı.

Minikler Judo Balkan Şampiyonası'nda Sivaslı sporcular, elde ettikleri derecelerle dikkatleri üzerine çekti. Şampiyonada mücadele eden sporcular, hem bireysel hem de takım performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Sivaslı sporculardan Furkan Yiğiter 38 kiloda Balkan şampiyonu olurken, Yahya Gez 42 kiloda, Davut Gez ise 46 kiloda Balkan şampiyonluğuna ulaştı. Aynı kategoride mücadele eden Mehmet Eren Yılmaz ise 46 kiloda Balkan 5.'si olarak önemli bir derece elde etti.

Elde edilen başarıların ardından Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. - SİVAS

Kaynak: İHA

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