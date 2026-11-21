Sivasspor, 15. haftada yarın deplasmanda lider Bursaspor'a konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında yarın saat 19.00'da lider Bursaspor'a konuk olacak. Kırmızı-beyazlılarda cezalı Manaj forma giyemeyecek; 13 puanla 18. sıradaki Sivasspor, 32 puanla zirvedeki Bursaspor'un rakibi olacak.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.
Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yiğit Arslan yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekipte, Bursaspor karşılaşması öncesi Amilton ve Okan Erdoğan'ın tedavilerine devam ediliyor. Sarı kart cezalısı Manaj da Bursaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Ligde 18. sıradaki Sivas temsilcisi, 14 haftada 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 13 puan topladı.
Bursaspor ise 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 32 puanla Trendyol 1. Lig'in zirvesinde bulunuyor.
Kaynak: AA
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