Sivasspor 26 Haziran'da toplanacak - Son Dakika
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Sivasspor 26 Haziran'da toplanacak

14.06.2022 19:23
Sivasspor 26 Haziran'da toplanacak

Spor Toto Süper Lig ekibi DG Sivasspor 26 Haziran Pazar günü Sivas'ta toplanacak.

Spor Toto Süper Lig ekibi DG Sivasspor 26 Haziran Pazar günü Sivas'ta toplanacak.

DG Sivasspor'un 2022-2023 sezonu öncesi kamp programı belli oldu. Yeni sezon çalışmaları kapsamında 26 Haziran Pazar akşamı Sivas'ta toplanacak Sivasspor, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 28 Haziran akşamı Bolu'ya gidecek.

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Kaynak: İHA

Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor 26 Haziran'da toplanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor 26 Haziran'da toplanacak - Son Dakika
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