Sivasspor 6. resmi lig maçında da kazanamadı; Mardin 1969 ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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Sivasspor 6. resmi lig maçında da kazanamadı; Mardin 1969 ile 2-2 berabere kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Mardin 1969 ile 2-2 berabere kalan Ekenler Beton Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Bu sezon 5 haftada 3 puan toplayabilen kırmızı-beyazlılar, 6. haftada deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Mardin 1969 ile 2-2 berabere kalan Ekenler Beton Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Son olarak geçen sezon ligin 37. haftasında sahasında Alagöz Iğdır FK'yi 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 6 lig mücadelesinde galibiyet yüzü görmedi.

Kırmızı-beyazlılar, ligde geçen sezon 38. haftada deplasmanda Bandırmaspor'a 1-0 kaybetti.

Bu sezon lige evinde Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kalarak başlayan Sivas temsilcisi, ligin 2. haftasında ise deplasmanda Metro Holding Kayserispor'a 2-0 yenildi.

Ligin 3. haftasında sahasında Manisa FK ile 2-2 berabere kalan Sivasspor, 4. haftada deplasmanda Batman Petrolspor'a 2-1 mağlup oldu.

Ligin 5. haftasında dün sahasında Mardin 1969 ile 2-2 berabere kalan Sivas ekibi, ligdeki galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon geride kalan 5 haftada 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 3 puan toplayabildi.

Sivasspor, ligin 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivasspor 6. resmi lig maçında da kazanamadı; Mardin 1969 ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor 6. resmi lig maçında da kazanamadı; Mardin 1969 ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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