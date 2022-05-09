Sivasspor - Alanyaspor maçı biletleri tükendi! - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor - Alanyaspor maçı biletleri tükendi!

09.05.2022 13:17

- Sivasspor - Alanyaspor maçı biletleri tükendi!

- Sivasspor - Alanyaspor maçı biletleri tükendi!

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'den taraftara teşekkür

SİVAS - Sivas Belediyesi tarafından alınan ve taraftara ücretsiz olarak verilen Sivasspor-Alanyaspor maçı biletleri kısa sürede tükendi. Konu ile ilgili konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Şimdi stadyumu hınca hınç doldurup yüksek sesle takımımızı destekleme zamanı" dedi.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 11 Mayıs Çarşamba günü oynanacak olan Sivasspor - Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçının kombine hariç tüm biletleri Sivas Belediyesi tarafından satın alınmıştı. Heyecan dolu rövanş maçının biletleri kısa sürede tükendi. Taraftarlar biletlere yoğun ilgi gösterirken, Sivas Belediyesi'ne teşekkür etti.

Başkan Bilgin: "Taraftara teşekkür ediyoruz"

Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamada bulunan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, biletlere yoğun ilgi gösteren taraftara teşekkür etti. Bilgin, "Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Sivasspor'umuz Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçını çarşamba günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynayacak. Biz de Sivas Belediyesi olarak taraftarımıza ve Sivasspor'umuza destek olmak adına kombine biletleri dışında satılabilir yaklaşık 16 bin 266 bileti Sivas Belediyesi olarak, ücretini Sivasspor'a ödeyerek satın aldık. Aldığım bilgilere göre sabah itibariyle satılabilir olan biletlerin tamamı bitmiş durumda. Biletlere yoğun ilgi gösteren taraftarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah çarşamba akşamı Sivasspor, Yiğidolar'a yakışır oyun ve skor ile birlikte kupada finale kalacak ve İstanbul'daki final maçında da kupayı Sivas'a getirmesini umut ediyoruz" dedi.

"Sivasspor Sivas'ın en büyük markası"

Sivasspor'un Sivas'ın en büyük değeri olduğunu vurgulayan Bilgin, "Sivasspor Sivas'ın en büyük markası ve en büyük değerimiz. Sivaslılara düşen görev de böyle bir markaya destek olmak. Biz de Sivas Belediyesi olarak her zaman takımımızı ve taraftarımızı desteklemek adına dönem dönem farklı organizasyonlar, destekler verdik. İlk defa finale yaklaştığımız bu dönemde şehir olarak takımın yanında olduğumuzu göstermek adına böyle bir uygulama yaptık. Dün olduğu gibi bugün de Sivasspor için güzel şeyler yapacağız" diye konuştu.

Sivasspor - Alanyaspor maçı biletleri tükendi!
Sivasspor - Alanyaspor maçı biletleri tükendi!
Sivasspor - Alanyaspor maçı biletleri tükendi!
Sivasspor - Alanyaspor maçı biletleri tükendi!
Sivasspor - Alanyaspor maçı biletleri tükendi!
Sivasspor - Alanyaspor maçı biletleri tükendi!
Sivasspor - Alanyaspor maçı biletleri tükendi!
Sivasspor - Alanyaspor maçı biletleri tükendi!

YORUMLAR
500
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı Sivasspor'a yarı final maçı için belediyeden bilet desteği Sivasspor'a yarı final maçı için belediyeden bilet desteği

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor - Alanyaspor maçı biletleri tükendi! - Son Dakika


Son Dakika
13:20 Görüntüler I.Dünya Savaşı'ndan: Savaştan dönen asker eski şapkasını görünce korku dolu anlar yaşadı
13:14 Putin, konuşurken Rus TV'lerine siber saldırı düzenlendi! Ekranda, "Binlerce Ukraynalının ve yüzlerce çocuğunun kanı sizin ellerinizde" mesajı
13:13 Pitbull cinsi köpek dört kişiyi yaraladı: Mahkemeden köpeği silah sayma yönünde karar
13:07 Kameramanın "Bize göğüslerini göster" sözleri ünlü oyuncu Sweeney'i çileden çıkardı
12:50 Arka Sokaklar dizisinde "Göçmen" ifadesi sansürlendi
12:47 Daha önce Davutoğlu'nun şimdi de Özdağ'ın işaret ettiği 7 Haziran-1 Kasım 2015 tarihleri arasında ne oldu?
12:47 13 yaşındaki çocuğu kandırıp evdeki tüm altınları çalmıştı! Hırsız 73 saat sonra yakalandı
12:40 Temel Karamollaoğlu iktidara yüklendi: Düğmeyi baştan yanlış iliklediler, şimdi tezgahtarı, çiftçiyi suçluyorlar
12:28 Demirtaş'tan 'puslu havayı' dağıtacak altı madde ve bir öneri: Adaylık tartışmalarını bırakın, birleşin ve bir araya gelin
12:22 DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'dan muhalefete uyarı: İnsanlar daha kötüsünden korktukları için AK Partiye destek veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 13:30:25. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor - Alanyaspor maçı biletleri tükendi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement