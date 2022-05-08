Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

08.05.2022 17:33

- Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

- Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

SİVAS - DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de dün Kasımpaşa ile karşılaşan Sivasspor, ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, topla dayanıklılık çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan çok pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kasımpaşa maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı. Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Alanyaspor 11 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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