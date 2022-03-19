Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

19.03.2022 14:31
Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Tedavisi tamamlanan Mustapha Yatabare de takımla çalışmalara başladı.

Sivasspor, idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.

Demir Grup Sivasspor ile Altay yarın saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

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Spor Toto Süper Lig, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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