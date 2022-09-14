Sivasspor, CFR Cluj maçı için Romanya'ya gitti

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında deplasmanda CFR Cluj ile karşılaşacak olan Sivasspor , Romanya 'ya gitti.

Kaynak: DHA

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