Sivasspor, CFR Cluj maçı için Romanya'ya gitti - Son Dakika
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Sivasspor, CFR Cluj maçı için Romanya'ya gitti

14.09.2022 10:25
Sivasspor, CFR Cluj maçı için Romanya'ya gitti

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında deplasmanda CFR Cluj ile karşılaşacak olan Sivasspor, Romanya'ya gitti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında deplasmanda CFR Cluj ile karşılaşacak olan Sivasspor, Romanya'ya gitti.

Yarın Romanya ekibi CFR Cluj'a konuk olacak Sivasspor, sabah saatlerinde kuküp tesislerinde toplandı. Kırmızı-beyazlı kafile, takım otobüsüyle Nuri Demirağ Havalimanı'na geçti.

Özel uçakla Romanya'ya hareket eden Sivasspor'un kafilesinde, şu futbolcular yer aldı: " Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Baver Kuçkar, Mehmet Albayrak, Murat Paluli, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charis Charisis, Fredrik Ulvestad, Dia Saba, Max Gradel, Ahmed Musa, Clinton N'jie, Karol Angielski."

Sivasspor ile CFR Cluj yarın Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda karşılaşacak. Saat 19.45'te başlayacak müsabakayı ise Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek.


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Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 24. maçına çıkacak Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 24. maçına çıkacak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın oynanacak
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Sivasspor, CFR Cluj maçı için Romanya'ya gitti - Son Dakika

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