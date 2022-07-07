UEFA Avrupa Ligi'nde sahne almaya hazırlanan son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, transfer çalışmalarına hızla devam ediyor. Sivasspor'un, en son Polonya'da Radomiak forması giyen 26 yaşındaki futbolcu Karol Angielski transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay 'ın bizzat istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi açıklama yapılması bekleniyor. Karol transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Sivasspor'da Karol Angielski'yi transfer ediyor - Son Dakika

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