Sivasspor'da Karol Angielski'yi transfer ediyor - Son Dakika
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Sivasspor'da Karol Angielski'yi transfer ediyor

07.07.2022 10:21
Sivasspor'da Karol Angielski'yi transfer ediyor

DG Sivasspor'un, en son Polonya'nın Radomiak takımında forma giyen 26 yaşındaki forvet oyuncusu Karol Angielski transferinde mutlu sona ulaşması çok yakın.

DG Sivasspor'un, en son Polonya'nın Radomiak takımında forma giyen 26 yaşındaki forvet oyuncusu Karol Angielski transferinde mutlu sona ulaşması çok yakın.

UEFA Avrupa Ligi'nde sahne almaya hazırlanan son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, transfer çalışmalarına hızla devam ediyor. Sivasspor'un, en son Polonya'da Radomiak forması giyen 26 yaşındaki futbolcu Karol Angielski transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın bizzat istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi açıklama yapılması bekleniyor. Karol transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Sivasspor, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'da Karol Angielski'yi transfer ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor'da Karol Angielski'yi transfer ediyor - Son Dakika
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