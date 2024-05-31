Sivasspor, Murat Paluli\'nin sözleşmesini 2 yıl uzattı

Sivasspor'da deneyimli futbolcu Murat Paluli'nin sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.
2023-2024 sezonu sonunda kırmızı-beyazlı kulüple olan sözleşmesi sona eren futbolcu Murat Paluli'nin sözleşmesinin yenilenmesi konusunda sporcu ile anlaşmaya varıldı.
Paluli, Kulübün Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. - SİVAS
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