Sivasspor, Murat Paluli'nin sözleşmesini 2 yıl uzattı - Son Dakika
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Spor

Sivasspor, Murat Paluli'nin sözleşmesini 2 yıl uzattı

Sivasspor, Murat Paluli\'nin sözleşmesini 2 yıl uzattı

Sivasspor'da deneyimli futbolcu Murat Paluli'nin sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı. Kulüp ile anlaşmaya varılan Paluli, 2025-2026 sezonunun sonuna kadar Sivasspor'a bağlı kalacak.

31.05.2024 17:17
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Sivasspor'da deneyimli futbolcu Murat Paluli'nin sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

2023-2024 sezonu sonunda kırmızı-beyazlı kulüple olan sözleşmesi sona eren futbolcu Murat Paluli'nin sözleşmesinin yenilenmesi konusunda sporcu ile anlaşmaya varıldı.

Paluli, Kulübün Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor, Murat Paluli'nin sözleşmesini 2 yıl uzattı - Son Dakika

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