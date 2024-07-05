Sivasspor'da, sporculara gruplar halinde performans testi yapıldı.
Trendyol S'per Lig ekiplerinden Sivasspor, 2024-2025 sezonu 'ncesi hazırlıklarını s'rd'r?yor. Kırmızı-beyazlı sporculara kampın 5. g'n?nde gruplar halinde performans testi yapıldı. Teknik Direkt'r B'lent Uygun da bu s're'te yer alarak sonu'ları yakından inceledi.
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