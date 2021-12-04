Spor Toto Süper Lig'de geçen haftayı kayıpsız geçen DG Sivasspor, 15. haftada Alanyaspor'u da mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Sivasspor, ligin 15. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçın ilk devresi 0-0 tamamlandı ve ikinci yarıda maça ağırlığını koyan Yiğidolar, müsabakayı 1-0 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini hanesine yazdırdı. Kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren tek golü 53'te Kerem Atakan Kesgin kaydetti.
Öte yandan Yiğidolar, bu sezon ikinci kez üst üste 2. galibiyetini almayı başardı. - SİVAS
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Sivasspor'dan üst üste 2. galibiyet - Son Dakika Spor