Sivasspor, Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Sivasspor, Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu

Sivasspor, Eyüpspor\'a 1-0 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, sahasında Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçta Ahmed Kutucu'nun golüyle Eyüpspor galibiyete ulaştı.

24.08.2024 21:37
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, sahasında Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

73. dakikada sağ kanattan Tayfur Bingöl'ün ortasında ceza sahası içinde Thiam'ın kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

84. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Samu Saiz'in vuruşunu kaleci Nikolic kornere çeldi.

89. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Manaj'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Berke topu kornere çeldi.

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Mehmet Kısal

Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Charisis, Manaj, Pritchard (Moutoussammy dk 70), Samba Camara (Poungouras dk 81), Bieganski (Bekir Turaç Böke dk. 81), Emrah Başsan (Keita Balde 70), Radakovic, Sonko, Azizbek

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Özkan Yiğiter, Emre Gökay, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Muhammed Sinan Kaya

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Eyüpspor: Berke Özer, Dos Santos, Robin Yalçın, Emre Akbaba (Samu Saiz dk. 72), Mame Thiam, Midtsjö, Ahmed Kutucu (Chatzigiovanis dk. 72), Melih Kabasakal, Umut Meraş (Tugay Kacar dk. 79), Caner Erkin (Tayfur Bingöl dk. 59), Bruno (Halil Akbunar dk. 59)

Yedekler: Muhammet Birkan Tetik, Fethi Özer, Dorukhan Toköz, Sinan Gümüş, Svit Seslar,

Teknik Direktör: Arda Turan

Gol: Ahmed Kutucu (dk. 9) (Eyüpspor),

Sarı kartlar: Ahmed Kutucu, Melih Kabasakal, Berke Özer (Eyüpspor), Samba Camara, Keita Balde (Sivasspor) - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor, Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika

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